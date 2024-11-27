Суд направил на лечение челябинца, державшего девушку в плену 14 лет

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Суд направил на принудительное лечение Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку в Челябинске. Еще одну женщину он убил и спрятал ее тело на территории домовладения.

"Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", – цитирует РИА Новости решение судьи.

Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала Синегорье в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал последующие 14 лет. Освободиться она смогла лишь в 2023 году после того, как мужчину положили в больницу из-за обострения психического заболевания.

Отмечалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Факт произошедшего подтвердили следователи, после чего предъявили ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека.