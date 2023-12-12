Суд усомнился в психическом здоровье матери челябинца, державшего девушку в плену 14 лет

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Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Областной суд решил принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно решению суда, она будет находиться в стационаре 30 дней.

По данным следствия и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала Синегорье в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал последующие 14 лет.

Освободиться она смогла лишь 30 июля 2023 года после того, как мужчину положили в больницу из-за обострения психического заболевания. 1 августа Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО.

Отмечалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердило региональное следственное управление Следственного комитета, после чего предъявило ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека. При этом Центральный райсуд Челябинска не стал арестовывать Ческидову.

На момент похищения девушке было 19 лет, сейчас ей 33 года. По данным СМИ, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с сыном добровольно и была его сожительницей.

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