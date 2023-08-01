Суд отказал в аресте матери обвиняемого в похищении 14 лет назад жительницы Челябинска

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Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой, которая является матерью обвиняемого в убийстве женщины и похищении другой женщины, сообщает ТАСС.

Ческидову освободили прямо в зале суда. Таким образом, ходатайство следователя было отклонено.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело связано с преступлением против половой неприкосновенности.

Ранее суд принял решение арестовать сына Ческидовой, который насильно удерживал 14 лет девушку в собственном доме в поселке Смолино. Согласно постановлению инстанции, мужчина проведет в СИЗО два месяца. Срок его ареста установлен до 30 сентября 2023 года.

Об инциденте с пленением девушки в Челябинской области стало известно накануне. Мужчина совершил ее похищение в 2009 году, однако заявление в полицию о пропаже ее сестра написала лишь в 2023 году.

В заявлении обратившейся в полицию также указывалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет (СК).

На фоне инцидента мужчине предъявили обвинение. Похитителя и его мать задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.



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