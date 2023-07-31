Мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину в Челябинской области

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину в поселке Смолино Челябинской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника издания, похищение было совершено мужчиной в 2009 году. Однако сестра пропавшей заявила об инциденте только в 2023 году. В заявлении женщины также указывалось, что в период с 2010 по 2011 год россиянин удерживал еще одну женщину, которую в дальнейшем убил.

В управлении СК по Челябинской области подтвердили эту информацию, отметив, что по факту произошедшего возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 126 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Похищение человека"). Сейчас фигурант дела пребывает в психиатрической больнице.

До этого Ростовской области нашли шестилетнюю девочку, которую увел с игровой площадки незнакомец. Полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Девочка была обнаружена дома у злоумышленника.

