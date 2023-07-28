12:59Происшествия
Полиция в Москве задержала мужчину, похитившего утерянный сверток с 1 миллионом рублей
За помощью к сотрудникам полиции обратился гражданин, который рассказал, что положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу своей машины, когда находился на парковке вдоль Мантулинской улицы. Затем его отвлек разговор по телефону, он сел в автомобиль и уехал.
После того как машина тронулась с места, бумажный сверток оказался на дороге. Его заметил 27-летний прохожий и решил оставить себе.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий в Мукомольном проезде задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице", – передает ТАСС слова Васенина.
В полиции уточнили, что у задержанного забрали свыше 600 тысяч рублей, деньги отдадут владельцу. Часть суммы злоумышленник уже успел потратить.
Против уроженца ближнего зарубежья завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данному инциденту ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.
Ранее в центре Москвы задержали злоумышленника, который ограбил мужчину на костылях под предлогом помощи. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению.
Сообщалось, что 34-летний житель Московской области передвигался на костылях по улице Земляной Вал. Он резко почувствовал себя плохо и вызвал карету скорой помощи. Один из прохожих увидел это и предложил донести сумки до остановки. Когда к мужчине приехала скорая помощь, злоумышленник схватил его саквояж с личными вещами и сбежал.
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