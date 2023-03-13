В Москве задержали подозреваемого в обмане пенсионерки по телефону на миллион рублей

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В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки. У нее похитили 1 миллион рублей, об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Полицейские смогли установить, что аферисты украли миллион рублей у 84-летней пожилой женщины при помощи классической схемы обмана. Они позвонили пенсионерке и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Для того чтобы дочь женщины смогла избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо передать определенную сумму денег курьеру. Один из мошенников исполнял роль посыльного.

Когда деньги от пенсионерки были получены, 22-летний молодой человек передал часть средств своему сообщнику, а остальную присвоил себе.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальных участников преступления.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о том, как можно обезопасить себя и своих близких от мошенничества, связанного с обвинением в измене Родине. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов не звонят обычным гражданам по служебным вопросам.



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