Адвокат объяснил, почему освободили мать челябинского маньяка

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мать подозреваемого в насильственном удержании девушки в Челябинске освободили, поскольку требование следователей являлось избыточным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Михаила Лысенко, который представляет интересы обвиняемой.

"Стороне защиты удалось убедить суд, что мера пресечения, которую просил следователь, она избыточна", – заявил адвокат.

Лысенко отказался от дальнейших комментариев. Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте женщины. Ее освободили прямо в зале суда.

В суде женщина рассказала, что пострадавшая "пристроилась к ее сыну" и "жила как королева". По ее словам, она всегда могла уйти из дома, поскольку двери дома были открыты.

Об инциденте с похищением девушки стало известно 31 июля. По версии следствия, мужчина заманил 19-летнюю пострадавшую к себе домой в 2009 году, после чего насильственно удерживал ее в течение 14 лет.

После обострения психического заболевания подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение, что и помогло похищенной девушке сбежать, выяснили правоохранители.

Мужчину подозревают в причастности к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет. На фоне инцидента Ческидову предъявили обвинение. Похитителя и его мать задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

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