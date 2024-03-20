Суд на Урале осудил девушек, заставивших 54-летнюю женщину рыть себе могилу в лесу

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Каслинский городской суд Челябинской области осудил на 4 года колонии общего режима двух девушек, которые заставили 54-летнюю женщину копать себе могилу в лесном массиве. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что две жительницы города Касли 18 и 23 лет 29 апреля 2023 года приехали в поселок Кисегач, где похитили 54-летнюю жительницу, поместив ее в багажник авто. Затем осужденные привезли ее в квартиру в Касли, где незаконно удерживали и избивали пострадавшую.

"Затем соучастницы вывезли потерпевшую в багажнике в лесной массив на территории Каслинского района, где высказали угрозу убийством и потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена после убийства", – добавили в пресс-службе.

В итоге женщина выполнила их требования. В это время ее продолжали избивать. Далее девушки оставили пострадавшую в безлюдном лесу и скрылись с места происшествия.

Суд признал их виновными по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"), однако учел смягчающие обстоятельства дела и возмещение морального вреда в виде 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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