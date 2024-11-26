СК: к смерти девушки в Красноярском крае может быть причастен местный житель

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

К смерти 17-летней девушки в Ужурском районе Красноярского края может быть причастен местный житель, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержан подозреваемый в нанесении несовершеннолетней телесных повреждений, в результате чего она потеряла сознание. Речь идет о жителе деревни Ушканки, проживающем по соседству.

Мужчину доставили в следственный отдел для проведения с ним следственных действий.

Инцидент произошел вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома. 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней. По версии следствия, родители погибшей разводили свиней, но в этот день они уехали в Красноярск для продажи мяса.

Девушка помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными. Она пошла кормить домашний скот, находившийся в закрытых стойлах. Там были быки и свиньи. Предполагалось, что два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого на нее напали свиньи, покусав ее.

В результате тело девушки с множественными укусами животных в области головы и тела обнаружил ее друг, позвав соседей на помощь. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть школьницы. По данным СК, она умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.