СК: подозреваемый в убийстве школьницы в Красноярском крае надругался над ней

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Подозреваемый в убийстве школьницы, чье искусанное тело нашли в деревне Ушанке Ужурского района Красноярского края, надругался над ней, когда та была уже без сознания. Об этом пресс-служба регионального СК России сообщила в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что следователи в рамках расследования уголовного дела установили факт совершения фигурантом полового преступления. Он подозревается по статье в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, нетрезвый подозреваемый из-за неприязненных отношений с отцом погибшей решил ему отомстить и забить скот. Он якобы взял нож и деревянную палку, после чего направился к постройке с животными, где встретил кормившую скот девушку. Мужчина начал угрожать школьнице ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю, но продолжала сопротивляться. Мужчина схватил палку и несколько раз ударил девушку по голове, она потеряла сознание, после чего он над ней надругался, утверждают следователи.

В данный момент решает вопрос об аресте подозреваемого.

Инцидент, в ходе которого 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней, произошел 23 ноября. По словам следователей, родители погибшей разводили скот и в тот день уехали в Красноярск для продажи мяса.

Тогда предварительной версией считалось, что два быка вышли в коридор из загона и один из них ударил школьницу по голове рогом, из-за чего та потеряла сознание. Затем на нее напали свиньи и покусали. Девушка скончалась от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии.