Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве в ходе стрельбы в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Саратовской области"

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве и покушении на убийство в ходе дорожного конфликта в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2024 года", – говорится в заявлении.

О произошедшем стало известно 24 ноября. Тогда на улице Победы неизвестный открыл стрельбу по людям, находящимся в машине. В результате один человек погиб до прибытия скорой помощи, а второй был доставлен в больницу.

Позже по подозрению в совершении преступлений был задержан 41-летний мужчина. Правоохранители проводят допросы свидетелей, осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным следствия, между водителями произошел дорожный конфликт. В ходе него злоумышленник выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля.