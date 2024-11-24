Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство задержан в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Подозреваемой в убийстве и покушении на убийство местных жителей задержан в Марксе Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

"В результате скоординированной работы следователей СК России по Саратовской области, сотрудников уголовного розыска регионального МВД и СОБР "Волкодав" Росгвардии был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что мужчина подозревается по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105, части 1 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК РФ.

В ближайшее время с участием фигуранта будет проведен ряд следственных действий, в том числе проверка показаний на месте. После этого следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела правоохранители проводят допросы свидетелей, осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Маркс, погиб один человек и еще один был доставлен в больницу. Первый пострадавший погиб еще до прибытия скорой помощи, а второму сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

По предварительной информации следствия, на улице Победы между водителями произошел дорожный конфликт. В ходе него злоумышленник выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля.

