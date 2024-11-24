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24 ноября, 15:13

Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Один человек погиб и еще один доставлен в больницу в результате стрельбы в городе Маркс Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что первый пострадавший погиб еще до прибытия скорой помощи, а второму сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Марксе неизвестный открыл стрельбу по людям.

Недавно сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в доме в подмосковном Пушкине. Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Просвещения.

Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла предмет, похожий на автомат АК, и 9 гильз. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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