Неизвестный прострелил плечо мальчику из пневматики в Подмосковье

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Неизвестный выстрелил в руку девятилетнего мальчика в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 августа. В тот момент ребенок находился на футбольном поле возле дома и играл с мячом. Внезапно мужчина, личность которого на данный момент не установлена, выстрелил в мальчика из пневматического оружия.

Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, подчеркнули представители ведомства.

В связи с произошедшим следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи, криминалисты и оперативные сотрудники работают над поиском стрелявшего и установлением всех обстоятельств случившегося.

Ранее мужчина 1976 года рождения попал в больницу после конфликта со стрельбой на Ленинском проспекте. Ссора произошла между двумя автомобилистами. Во время спора оппонент пострадавшего выстрелил в него из травматического пистолета.