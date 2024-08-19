19 августа, 13:04Происшествия
Дробь попала в спину мужчине во время охоты в Якутии
Фото: depositphotos/DmitryPoch
Мужчину в Якутии доставили в больницу с дробью в спине. Охотник случайно выстрелил в него, когда целился в животное. О происшествии пишет "Газета.ру" со ссылкой на прокуратуру республики.
Инцидент произошел в Намском районе. Пострадавшим оказался житель села Намцы, его оперативно привезли в медучреждение. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 66-летний охотник в Магаданской области застрелил другого, перепутав его с медведем. Пострадавший скончался от полученных ранений по пути в больницу. Следователи возбудили на стрелявшего охотника уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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