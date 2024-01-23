Один человек погиб в результате нападения волка в Курганской области

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Жители поселка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области была атакованы волком, один человек погиб и трое получили травмы. Об этом сообщает Life.ru.

"К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким", – заявил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков.

Три человека попали в больницу, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. По словам Волкова, это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Специалисты и охотники исследуют территорию, чтобы исключить повторные происшествия. Вместе с тем поселок начали патрулировать правоохранители.

Ранее произошла похожая ситуация, когда волк напал на домашнюю собаку в селе Кобь Братского района Иркутской области. Животное покинуло прилегающие лесополосы и направилось в сторону одного из жилых домов. Целью его охоты стала собака. По данным прессы, хищник загрыз животное.