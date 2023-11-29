В Госдуме поддержали законопроект о сдаче экзамена перед получением охотничьего билета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по экологии поддержал законопроект об обязательной сдаче охотничьего минимума перед получением охотничьего билета. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале.

"Сегодня человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, а действительно ли он их изучил, проверить нельзя", – отметил парламентарий.

По его словам, подготовиться к экзамену можно будет в специализированных организациях или самостоятельно. Практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа.

Знания и навыки кандидатов будут проверяться органами исполнительной власти соответствующего региона РФ, отметил Кобылкин.

Кроме того, к законопроекту также внесли поправки, которые предусматривают создание государственной информационной системы.

Ранее в Госдуме предложили считать отягчающим обстоятельством, если фигурантами дела о незаконной охоте являются госслужащий, депутат, судья, представитель правоохранительных органов.