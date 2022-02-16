В Госдуме уточнили основания для покупки оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума в заключительном чтении приняла закон об уточнении оснований для покупки охотничьего ружья. Проектом также регламентируется количество гражданского оружия, которое может находиться в собственности россиян.
"Поправки увеличивают до 10 единиц максимальное количество "охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом". Обязательное условие – наличие у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом", – говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом могут получить граждане с охотничьим билетом, которые уже владеют похожим оружием.
Для продления разрешения на хранение, ношение и использование оружия гражданин обязан обратиться не ранее шести месяцев и не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия, в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства с заявлением о выдаче нового разрешения взамен прежде выданного.
Ремонт оружия разрешается проводить исключительно юрлицам, имеющим соответствующую лицензию.
Также после принятия изменений россиянам запрещается коллекционировать оружие, на которое у них нет права приобретения.
Ранее в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. В этих случаях подразумевается вынесение заключения "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан".
В России повысили возраст для приобретения оружия
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