Росгвардия предложила ужесточить контроль над оборотом оружия в РФ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. В этих случаях подразумевается вынесение заключения "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан".
При этом законопроектом предлагается упростить порядок получения лицензии на приобретение оружия для госслужащих, военных и силовиков.
Как рассказал изданию официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, с введением данных ограничений россияне, причастные к организованной преступной деятельности, в том числе экстремистской или террористической направленности, а также те граждане, у которых есть намерение использовать его в преступных целях, не смогут получить лицензию на оружие.
Эксперты отмечают, что инициатива позволит предотвратить происшествия в учебных заведениях, говорится в материале.
В июле этого года Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.
Документ запрещает приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием.
Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.
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