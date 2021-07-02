Путин подписал закон о медосвидетельствовании перед покупкой оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в законы об оружии и об основах охраны здоровья граждан. Основные понятия закона дополняются новым – медицинские противопоказания к владению оружием.

Закон запрещает приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием. Перечень заболеваний установит кабмин.

Медкомиссию смогут проводить только медорганизации государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.

Медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Затем его будут размещать в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Одновременно Росгвардию наделяют доступом к этому реестру, благодаря чему не будет необходимости представлять бумажные справки. Если у владельца оружия выявят заболевания, препятствующие владению оружием, информация об этом также появится в реестре и направится в Росгвардию. После этого гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

Пока будет проходить медосвидетельствование, оружие, разрешение и лицензию на него изымут. В случае неоформления заключения или уклонения от внеочередного медосвидетельствования право на владение оружием аннулируется.

Согласно закону, владельцы оружия, приобретенного на основании лицензии, проходят медосвидетельствование не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его оформления.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

В соответствии с ним сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление.

Документ усиливает ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет.

Еще более суровое наказание закон устанавливает за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств – злоумышленникам будет грозить до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 20 лет.