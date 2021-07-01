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Безопасность

13:03

Путин подписал закон об ужесточении наказания за незаконный оборот оружия

власть безопасность

Фото: depositphotos/emashurov

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с ним сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Также незаконный оборот крупнокалиберного оружия выделен в отдельную статью.

Незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуля теперь будут квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление. Кроме того, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических веществ, новым законом приравнивается к аналогичному преступлению, совершенному с использованием оружия.

Также документ усиливает ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет.

Еще более суровое наказание закон устанавливает за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств – злоумышленникам будет грозить до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 20 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также проектом вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Исключение будет сделано для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в госвоенизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов РФ.

"Жизнь в большом городе": оборот оружия

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