Медведев объяснил, почему в России недопустимо свободное ношение оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России недопустима традиция свободного ношения оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он отметил, что в этом вопросе нужно исходить из представлений людей и культуры. Медведев напомнил, что американцы гордятся своим правом на ношение оружия.
"Это у них в крови, это еще, так сказать, с известных времен. У нас такие традиции недопустимы, свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", – цитирует Медведева РИА Новости.
Он также отметил, что в США количество преступлений с использованием огнестрельного оружия больше, чем в РФ и других странах.
Ранее в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. В этих случаях подразумевается вынесение заключения о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан.
Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в РФ
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