Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

06:40
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Контроль за оборотом оружия и боеприпасов нужно вернуть МВД, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению главы СК, сделать это нужно из-за происшествий в учебных заведениях.
"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", – сказал Бастрыкин.
Он добавил, что в данный момент инициатива находится на межведомственном обсуждении.
Ранее в МВД предложили внести поправки в статью 7 Федерального закона "Об оружии", наделяющие ведомство полномочиями на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. В министерстве отмечали, что в настоящее время в законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.
В июле 2021 года Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.
Документ запрещает приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием.
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