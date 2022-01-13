Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

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Контроль за оборотом оружия и боеприпасов нужно вернуть МВД, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению главы СК, сделать это нужно из-за происшествий в учебных заведениях.

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", – сказал Бастрыкин.

Он добавил, что в данный момент инициатива находится на межведомственном обсуждении.

Ранее в МВД предложили внести поправки в статью 7 Федерального закона "Об оружии", наделяющие ведомство полномочиями на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. В министерстве отмечали, что в настоящее время в законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.

В июле 2021 года Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.

Документ запрещает приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием.