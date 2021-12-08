МВД РФ хочет получить полномочия по проверке патронов к оружию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МВД России предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг сообщает РИА Новости.
В частности, министерство внутренних дел хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.
Поправки предлагается внести в статью 7 федерального закона "Об оружии". В тексте письма также уточняется, что в настоящее время в законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.
Ранее сообщалось, что в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие.
Разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ. Кроме того, законопроектом предлагается упростить порядок получения лицензии на приобретение оружия для госслужащих, военных и силовиков.
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