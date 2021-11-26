В ГД предложили ужесточить наказание за незаконную охоту для госслужащих

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме предложили считать отягчающим обстоятельством, если фигурантами дела о незаконной охоте являются госслужащий, депутат, судья, представитель правоохранительных органов. С таким предложением выступил зампред нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов.
Он подчеркнул, что депутат Госдумы является спецсубъектом в силу закона.
"Представители СК, судьи, прокуроры, адвокаты – список спецсубъектов у нас достаточно обширный, и я думаю, что можно было бы говорить не о запрете охоты для отдельных категорий, будь то госслужащий, депутаты всех уровней, муниципальные служащие, а о том, чтобы был дополнительный квалифицирующий признак, отягчающий вину и способствующий более тяжелому наказанию для вот этой категории спецсубъектов", – приводит его слова Агентство "Москва".
Также Кирьянов заявил о готовности проанализировать предложение зоозащитников о запрете госслужащим заниматься охотой, однако усомнился в том, что это можно реализовать.
"Но добровольно сдать охотничий билет все вышеназванные категории могли бы", – добавил он.
В конце октября по подозрению в незаконной охоте задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.
Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил нижнюю палату парламента дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.
По его словам, депутат сознательно пошел на незаконную охоту, поскольку, будучи охотником с 20-летним стажем, не мог не знать правил ведения охоты, в том числе о необходимости получения разрешения на добычу животных.
25 ноября Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина.
Сам Рашкин между тем считает, что разразившийся вокруг его дела скандал несоразмерен проступку.
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
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