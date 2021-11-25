Россиянин предложил поставить памятник убитому Рашкиным лосю

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Житель Челябинской области Виталий Орехов выдвинул предложение поставить памятник лосю, убитому на охоте депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Мужчина уже опубликовал соответствующую петицию, которая адресована губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, сообщает радио КП.

"Памятник должен быть установлен на том месте, где он отдал свою жизнь в угоду чужой алчности и жадности. Пусть жизнь и смерть безымянного лося не будут напрасными", – говорится в петиции.

По словам инициатора памятника, скульптура будет символизировать протест против охоты, на которую нет необходимого разрешения.

Орехов уточнил, что нанесенный природе ущерб доходит почти до полумиллиона рублей.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Депутат тогда объяснил, что туша животного оказалась в его машине, так как он с друзьями хотел доставить ее в полицию.

В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

