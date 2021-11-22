Генпрокуратура намерена добиться запрета определенных действий для Рашкина

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
В расследовании дела о незаконной охоте, которое собираются возбудить против депутата Валерия Рашкина, Генпрокуратура попросила поспособствовать Госдуму. Об этом рассказал представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев в ходе заседания в нижней палате парламента.
"Помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определенных действий", – приводит его слова РИА Новости.
В Генпрокуратуре объяснили, что данные меры необходимы, так как Рашкин не сотрудничал со следствием. Парламентарий вводил общественность в заблуждение, давал ложные показания, а также скрыл орудие убийства и отказался от экспертизы.
Бочкарев считает, что в процессе расследования будут установлены все причастные к преступлению.
Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Депутат тогда объяснил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.
Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.
В ГД рекомендовали лишить Рашкина депутатской неприкосновенности
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