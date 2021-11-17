В ГД поступил запрос Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности

Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы

В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин РИА Новости.

Володин напомнил, что в соответствии с нормами регламента комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение генпрокурора в течение семи дней, то есть до 25 ноября.

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося.

Сам парламентарий объяснил, что туша лося оказалась в его машине потому, что он с друзьями хотел доставить погибшее животное в полицию. В убийстве лося Рашкин обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.