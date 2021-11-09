Депутат Госдумы Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием

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Депутат Государственной думы Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте на лося, заявил о готовности содействовать следствию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я открыт, готов к любым экспертизам, любым приходам, следственным действиям", – сказал он.

Рашкин уточнил, что отправил письмо с соответствующим обращением на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. По его словам, в случае добровольного участия в разбирательстве снятие с него депутатского иммунитета не понадобится.

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, в свою очередь, рассказал, что 8 ноября руководство партии обсудило ситуацию с Рашкиным.

"На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы", – заявил Ющенко.

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике авто обнаружили тушу лося.

Сам Рашкин заявил, что в этом регионе он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.