Володин заявил, что Госдума рассмотрит дело Рашкина после обращения генпрокурора

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Госдума немедленно рассмотрит дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина и поднимет вопрос об изъятии у него депутатского иммунитета в случае поступления соответствующего обращения генерального прокурора РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса", – сказал Володин в эфире канала "Россия 24".

Спикер Госдумы подчеркнул, что в таком случае заседание, на котором депутаты заслушают аргументы генерального прокурора и примут решение по ситуации с Рашкиным, будет назначено незамедлительно.

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике авто обнаружили тушу лося.

Сам Рашкин заявил, что в этом регионе он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.