Зюганов заявил, что КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным

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С ситуацией, которая произошла с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, разбирается КПРФ, но сам инцидент там пока не комментируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

"Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии", – рассказал Зюганов.

Он добавил, что в партии пока по данному поводу комментариев не дают. По его словам, для начала стоит разобраться в ситуации.

"Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся – прокомментируем", – сказал он.

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике автомобиля обнаружили тушу лося.

Сам Рашкин заявил, что в Саратовской области он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.