МВД опубликовало видео с задержанным депутатом Рашкиным

Видео: телеграм-канал МВД Медиа

Видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте, появилось в телеграм-канале МВД Медиа.

На кадрах парламентарий сидит в полицейской машине. Никаких комментариев автору видео Рашкин не дает. На видео депутат не пререкается с правоохранителями и ведет себя спокойно. В конце он знакомится с переданными ему протоколами.

Также в телеграм-канале размещены фотографии с тушей лося в багажнике машины, которой предположительно управлял Рашкин.

Депутата задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике автомобиля обнаружили тушу лося.

Сам Рашкин заявил, что в Саратовской области он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.