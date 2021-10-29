В Госдуме готовы рассмотреть инцидент с депутатом Рашкиным

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В думской комиссии по вопросам депутатской этики готовы рассмотреть инцидент с задержанием под Саратовом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, однако на данный момент никаких обращений по этому поводу не поступало.
"Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать инцидент. Обращение на самом деле может быть от любой организации", – пояснила в разговоре с Life.ru депутат Госдумы, член комиссии Елена Драпеко.
Она напомнила, что сейчас парламентарии находятся на вынужденных каникулах из-за введения режима нерабочих дней в Москве. Первое заседание комиссии запланировано на 9 ноября.
29 октября саратовские СМИ сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружили тушу лося. Рашкин объяснил, что нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать.
В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.
Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения Рашкин отказался, в связи с чем в отношении его был составлен административный протокол.
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