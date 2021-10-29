Жириновский предложил заставить депутата Рашкина съесть убитого лося

Фото: МВД России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина съесть убитого лося, который находился в багажнике его автомобиля.

"Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Лидер ЛДПР сравнил произошедшее с ситуацией, которая произошла с Сергеем Левченко в Иркутской области.

"Он медведя застрелил, а Рашкин – лося. Рашкину вообще не везет, ему нужна война, бесконечна борьба", – написал Жириновский.

Депутата задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике автомобиля обнаружили тушу лося.

Сам Рашкин заявил, что в Саратовской области он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.