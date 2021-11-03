СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин

10:04
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета. В ведомстве уже были назначены необходимые экспертизы, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Следователями центрального аппарата СК принято к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. По уголовному делу назначены экспертизы", – уточнила она.
По словам Петренко, следователи ведут допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе происшествия во время охоты.
Кроме того, нож, топор и иные предметы из машины, где были подозреваемые, признаны вещественными доказательствами и направлены для проведения судебных экспертиз. Дополнительно изучаются доступные видеозаписи.
Петренко отметила, что следствие подробно восстановит обстоятельства незаконной охоты, а причастным к ней будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ.
Уточняется, что недалеко от места разделки туши лося были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором – тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя депутата.
Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина. В багажнике авто обнаружили тушу лося.
Сам Рашкин заявил, что в этом регионе он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося. Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин выразил мнение, что данный инцидент мог быть частью спланированной провокации.
На месте охоты на лося, где остановили депутата Рашкина, нашли гильзы
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