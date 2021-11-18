Рашкин объяснил, почему соврал об убийстве лося

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин объяснил, что изначально соврал о непричастности к убийству лося из-за растерянности и состояния после нескольких хирургических операций. Об этом сообщает газета "Известия".

"Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое. Бывает такое, тем более что две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня. Я еще раз говорю: наверное, все это вкупе, вместе подвигло меня это сказать", – прокомментировал парламентарий.

При этом он добавил, что намерен купить лосиху и отвезти ее туда, где было убито животное, чтобы восстановить естественный баланс природы.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Депутат тогда объяснял, что туша животного оказалась в его машине потому, что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве, опубликовав об этом ролик на YouTube. Он объяснил, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что якобы имеют разрешение на отстрел копытных.

