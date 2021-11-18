Рашкин объяснил, почему соврал об убийстве лося

20:01
Фото: СК РФ
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин объяснил, что изначально соврал о непричастности к убийству лося из-за растерянности и состояния после нескольких хирургических операций. Об этом сообщает газета "Известия".
"Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое. Бывает такое, тем более что две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня. Я еще раз говорю: наверное, все это вкупе, вместе подвигло меня это сказать", – прокомментировал парламентарий.
При этом он добавил, что намерен купить лосиху и отвезти ее туда, где было убито животное, чтобы восстановить естественный баланс природы.
Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Депутат тогда объяснял, что туша животного оказалась в его машине потому, что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.
Позже парламентарий сознался в убийстве, опубликовав об этом ролик на YouTube. Он объяснил, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что якобы имеют разрешение на отстрел копытных.
Депутат Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: