Генпрокурор РФ заявил, что Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту

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Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Являясь охотником с более чем 20-летним стажем, Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства", – приводит его слова РИА Новости.

В связи с этим Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"), парламентарию может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") – штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

