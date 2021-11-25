Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

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Депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение члена фракции КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий. По его словам, депутат сознательно пошел на незаконную охоту, поскольку, будучи охотником с 20-летним стажем, не мог не знать правил ведения охоты, в том числе о необходимости получения разрешения на добычу животных.

Сам Рашкин между тем считает, что разразившийся вокруг его дела скандал несоразмерен проступку.

"Я понимаю, что эта ситуация не только моя проблема, что она бросает тень на весь депутатский корпус (КПРФ. – Прим. ред.), но и еще это происходит потому, что масштабы скандала, поднятого вокруг меня, совершенно непропорциональны тяжести проступка", – сказал он.

Коммунист допустил, что посредством этого дела на нем пытаются выместить обиды и личную неприязнь, и призвал коллег проявить благоразумие.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

