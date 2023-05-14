В Магаданской области один охотник застрелил другого, приняв его за медведя

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В Магаданской области один охотник случайно застрелил другого, перепутав его с медведем. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 мая в лесном массиве около поселка Усть-Омчуг Тенькинского района области. Так, во время охоты 66-летний мужчина выстрелил с расстояния около 250 метров в сторону 61-летнего охотника, приняв его за хищника.

Пострадавший скончался от полученных ранений по пути в больницу. Следователи возбудили на стрелявшего охотника уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств преступления, осуществляется сбор и закрепление доказательств", – добавили в СУ СК РФ по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить вчетверо штраф за незаконную охоту. В частности, согласно законопроекту, минимальный штраф за нарушение правил охоты необходимо увеличить до 2 тысяч рублей.

До этого стало известно, что партия "Единая Россия" приостановит членство депутата тувинского парламента (верховного хурала) Эчис-Балдира Нурзата из-за уголовного дела о случайном убийстве местного жителя во время охоты.