Штраф за незаконную охоту в РФ предложили увеличить вчетверо

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Штраф за незаконную охоту предложили увеличить вчетверо. Об этом сообщает газета "Известия".

В издании отмечается, что в апреле этого года Государственная дума может принять в первом чтении законопроекта Госсовета Татарстана "Об изменениях в статью 8.37 КоАП РФ". Согласно этому законопроекту, минимальный штраф за нарушение правил охоты необходимо увеличить до 2 тысяч рублей. Также предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту – 1–2 года.

"Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1,8 тысячи рублей, в то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ – 250 рублей)", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте уточняется, что в настоящее время административная ответственность за данное нарушение применяется широко. С 2019 по 2021 год на территории России выявили более 121 тысячи нарушений правил охоты, отмечается в департаменте государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды. Согласно данным, больше чем по 80 процентам из случаев назначили минимальный размер административного штрафа на сумму 500 рублей.

Кроме того, в этот же период в результате незаконной охоты погибли 193 человека. Главной причиной смерти людей стало несоблюдение правил. Также размер причиненного вреда охотничьим ресурсам оценивается в 79,8 миллиона рублей. Из этой суммы уже взыскано на возмещение ущерба 51,6 миллиона рублей. В указанный период также возбудили 5 452 уголовных дела и привлекли к уголовной ответственности 1 091 человека.

"Следствием такого количества привлеченных к уголовной ответственности лиц стало несоблюдение правил охоты", – указывается в документе.

В свою очередь, зампред партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев рассказал, что будет дана оценка законопроекту ближе к рассмотрению. Однако он считает, что наказание должно соответствовать нанесенному ущербу. Член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил о готовности партии поддержать законопроект, так как действия незаконной охоты наносят серьезный ущерб природе. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов призвал внимательно изучить инициативу. Он утверждает, что этот законопроект не затронет состоятельных охотников, однако ударит по гражданам, которые проживают в регионах, где такая деятельность является неотъемлемой частью быта и жизни, в частности это касается Ненецкого автономного округа.

Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова готова подготовить поправки по данному законопроекту. Она считает, что минимальный порог штрафа должен быть 5 тысяч рублей, а максимальный – 10 тысяч рублей.

"Есть редкие, исчезающие виды животных, которые истребляются браконьерами, и это наносит колоссальный вред природе. А в некоторых случаях из-за нарушения правил охоты, как показывает печальная статистика, на кону стоят и жизни людей. Поэтому отнестись к этому вопросу следует самым внимательным образом", – заявила депутат.

Насчет поправок в законопроект свое мнение высказали и охотники. Президент охотничьего клуба "Славянский трофей" Сергей Лавриненко против этой инициативы, так как он считает, что это не будет эффективной мерой.

"Мы получим только обдирание людей без исправления ситуации. Есть другие рычаги, чтобы заставить соблюдать правила", – сказал Лавриненко.

В свою очередь, руководитель аппарата правления Союза общества охотников и рыболовов Челябинской области Валерий Ческидов добавил, что рядовыми охотниками являются небогатые люди, особенно те, кто живут в селах и деревнях. Для них штраф в 500 рублей является серьезным наказанием. Поэтому Ческидов не понимает, зачем нужно ужесточать закон.

Заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко полагает, что увеличение минимального штрафа до 2 тысяч рублей кардинально не изменит ситуацию. Но он сказал, что в результате незаконной охоты можно перестрелять всех животных.

"В США 11 миллионов охотников и дичи полно, а в России около 3 миллионов и дичи мало, причем в некоторых районах ее количество просто стремительно уменьшается", – сказал эксперт.

Ильяшенко отметил, что проблемы происходят не только из-за охотников, но и из-за самого хозяйства, которое находится в плохом состоянии, так как не вкладываются деньги в развитие. Более эффективным наказанием может быть механизм, который позволит лишать охотников-нарушителей на время оружия.

Осенью 2021 года экс-депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

В мае 2022 года Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление, согласно которому досрочно прекращаются полномочия Рашкина, который был приговорен к трем годам условно за охоту без разрешения.



Рашкин не смог обжаловать приговор за незаконное убийство лося

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