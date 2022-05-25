Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Фото: ТАСС/Олеся Аксенова

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление, согласно которому досрочно прекращаются полномочия депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, который был приговорен к трем годам условно за охоту без разрешения.

"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда <…> считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", 23 мая 2022 года", – отмечается в документе.

Ранее глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что депутаты могут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина уже в среду, 25 мая. По его словам, это вынужденное решение, обусловленное обвинительным приговором суда.

В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд ввел в отношении парламентария запрет определенных действий на срок до 29 марта 2022 года. В дальнейшем данную меру смягчили. 22 апреля Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.

