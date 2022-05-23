Суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил приговор Калининского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – сказала судья.

В октябре 2021 года депутат принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

В отношении парламентария был введен запрет определенных действий на срок до 29 марта. 24 марта стало известно, что Саратовский суд смягчил меру пресечения для депутата, обвиняемого в незаконной охоте, установив ему подписку о невыезде.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области принял решение назначить Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте. Также ему запретили охотиться сроком на 2 года и привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Позднее Рашкин подал апелляцию на данное решение суда.

