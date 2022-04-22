Депутат Рашкин заявил, что больше никогда не будет охотиться

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что больше никогда не станет охотиться, а случившееся послужит ему уроком.

"Я продал все ружья, я отдал разрешение на хранение оружия и боеприпасов", – приводит заявление парламентария РИА Новости.

Рашкин также признался, что не знает законы, по которым в его отношении было составлено дело, однако подчеркнул, что это не освобождает его от ответственности и свою вину в незаконной охоте он признал.

В октябре прошлого года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело, суд ввел в отношении парламентария запрет определенных действий на срок до 29 марта 2022 года, однако позже данную меру смягчил. 22 апреля Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

