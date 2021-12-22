Жириновский подарил Рашкину книгу "Все о животных"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил депутату КПРФ Валерию Рашкину книгу "Все о животных". Трансляция заседания Госдумы велась на YouTube.
Жириновский выразил надежду, что после прочтения книги он не будет убивать животных. Также политик отметил, что инцидент с Рашкиным омрачил конец года. Депутату следовало сразу во всем признаться и избежать шумихи, отметил лидер ЛДПР.
О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.
Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Через время Рашкин стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное.
Уголовное дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. По представлению генпрокурора Игоря Краснова Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
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