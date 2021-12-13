Суд Москвы запретил депутату Рашкину выходить из дома ночью и пользоваться интернетом

13 декабря, 20:25
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00. Ходатайство следствия по делу о незаконной охоте удовлетворено. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
Запрет установлен до 13 февраля 2022 года. С соответствующим ходатайством в суд ранее обратился Следственный комитет.
Отмечается, что теперь Рашкину запрещено не только покидать пределы жилья с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя, но и общаться со свидетелями и другими обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, фигурантом которого он является. Также депутат не может отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, посещать охотничьи угодья.
Рашкина обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору"). Уголовное дело в отношение него возбудил лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. При этом ранее по представлению генпрокурора Игоря Краснова Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.
Защита депутата планирует обжаловать решение суда. Об этом ТАСС рассказал адвокат Рашкина Константин Лазарев.
"Мы не согласны с принятым решением и будем обжаловать его в апелляции", – подчеркнул защитник.
О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.
Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.
Через время депутат стал утверждать,что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное, на отстрел которого у него было разрешение.
Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте
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