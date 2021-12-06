Рашкин дал подписку о неразглашении после допроса в Следственном комитете

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте завершился, парламентарий и его адвокат дали подписку о неразглашении. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат провел в здании Следственного комитета в Техническом переулке около 4 часов. Адвокат парламентария Константин Лазарев пояснил, что обвинение Рашкину не предъявили.

Валерия Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября по подозрению в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося Рашкин обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места преступления.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ.