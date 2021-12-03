Валерия Рашкина выписали из больницы – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутата Валерия Рашкина выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

По некоторым данным, депутат планирует посетить ГД. При этом на допрос его пока не вызывали.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября из-за незаконной охоты на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ.

