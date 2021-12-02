Рашкин прокомментировал возбуждение уголовного дела о незаконной охоте

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Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин прокомментировал возбуждение в его отношении уголовного дела о незаконной охоте, выразив готовность давать необходимые показания в рамках следствия. Об этом сообщает News.ru.

"Я уже все сказал, это уже все перемололи, всю страну на уши подняли, как будто других проблем нет. Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим", – сказал он.

Рашкин еще раз подчеркнул, что будет сотрудничать со следователем в рамках расследования.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении Валерия Рашкина.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.