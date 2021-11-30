Рашкина госпитализировали для проведения операции

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Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин проходит лечение в больнице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во фракции.

"В настоящее время Валерий Рашкин находится в больнице. О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам", – сказал он.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев, в свою очередь, сообщил, что Рашкину делают операцию. На вопрос, является ли она плановой, парламентарий отметил, что не располагает такими подробностями.

"Не знаю, но точно на операции", – заявил Коломейцев РИА Новости.

В то же время источник РИА Новости пояснил, что Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза. По предположению собеседника агентства, парламентарий вернется к работе в течение недели.

"После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", – добавил он.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Также генпрокурор Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.