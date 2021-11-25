Генпрокурор назвал поведение Валерия Рашкина аморальным

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал аморальным поступок Валерия Рашкина. Так Краснов прокомментировал отказ от медицинского освидетельствования после задержания на охоте.

Кроме того, генеральный прокурор России в своем выступлении попросил лишить Рашкина неприкосновенности, чтобы завести уголовное и административное дела, а также провести обыски.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.